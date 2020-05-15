Коронавирус унес жизни по всему миру более 300 тысяч человек

Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует сведения от властей разных стран. Заразились почти четыре с половиной миллиона. Вылечились полтора миллиона. По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Россия находится на втором месте в мире после США.