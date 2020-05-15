Преподаватель МГУ признался в сексуальных связях со студентами и пообещал уволиться

Профессор кафедры русского языка Сергей Князев написал у себя в «Фейсбуке», что всегда считал эти отношения добровольными. Он выразил сожаление, если от его действий кто-то пострадал и сказал, что уйдет из вуза после окончания семестра. Ранее студенческий журнал DOXA опубликовал рассказ студентки о домогательствах на филологическом факультете МГУ. Затем студенты и аспиранты в открытом письме потребовали это прекратить.