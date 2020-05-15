Столичные власти сообщили в росте смертности с начала года на 3,7% по сравнению с 2019

С января по апрель скончались в столице от всех причин почти 43 тысячи человек, что примерно на две тысячи больше, чем в прошлом году, сообщили в департаменте здравоохранения. Там отметили, что больше половины всех смертей – от болезней системы кровообращения. На днях Российский МИД потребовал от западных газет New York Times и Financial Times опубликовать опровержения их статей о том, что официальная статистика смертности по коронавирусу в России не соответствует реальности.