Мэрия Москвы продает маски в метро, которые сделаны на ее собственном заводе

Это выяснила «Русская служба Би-би-си». Маски в метро продаются по 30 рублей, перчатки – по 20. Без них с 12 мая ездить запрещено. В метрополитене накануне заявили ТАСС, что у них цены на 10% ниже среднерыночных. Часть масок произведена на заводе «КИТ», который до пандемии работал во Владимире, а потом был выкуплен московским правительством, и производство перевели в столицу. Газета «Ведомости» отмечает, что это крупнейший производитель масок в России, который производит треть всех медицинских масок в стране.