Бизнес-омбудсмен Москвы ожидает роста уголовного преследования бизнеса из-за кризиса

Предприятиям станет сложнее выплачивать кредиты и соблюдать требования надзорных органов, отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева. Больше трети жалоб к ней в марте и апреле касались ограничений из-за коронавируса, передает ТАСС.