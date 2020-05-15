Правозащитники сообщили о поголовном избиении заключенных после бунта в колонии в Иркутской области

По данным ФСИН, спецсредства и физическую силу применили в отношении 415 осужденных. Это сказал «Эху Москвы» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, он получил официальный ответ от Федеральной службы исполнения наказаний. Осечкин также сослался на данные камер видеонаблюдения и обвинил сотрудников ФСИН в превышении полномочий. Бунт в колонии в городе Ангарске произошел в начале апреля, по словам правозащитников, из-за избиений заключенного. Десятки человек в знак протеста вскрыли себе вены.