Демьян Кудрявцев заявил, что альтернативой продажи газеты «Ведомости» может быть только ее банкротство

По его словам, он и другие инвесторы не могут больше вкладывать денег в издание. В марте стало известно, что газета меняет владельцев. После назначения нового главного редактора начались скандалы с удалением публикаций, связанных с «Роснефтью». Недавно «Ведомости» и ряд других изданий опубликовали совместное расследование о том, что крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти». Кудрявцев в эфире телеканала «Дождь» заявил, что долг почти в 2,5 миллиарда рублей был погашен в прошлом году.

