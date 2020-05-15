Сергей Собянин заявил, что в Москве необязательно носить маски и перчатки на улице

По словам мэра, каких-либо предписаний на этот счет пока нет, передает ТАСС. В то же время, ранее его заместитель Анастасия Ракова заявила в телеэфире, что с 12 мая жители Москвы обязаны носить перчатки и маски везде, за исключением своей квартиры и рабочего кабинета.