США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в Белом доме. Они отмечают, что Куба поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и предоставляют убежище лидерам колумбийских повстанцев. В американский список стран-спонсоров терроризма Кубу внесли в 1982 году, вычеркнули в 2015-ом.