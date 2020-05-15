В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек

Заразились почти четыре с половиной миллиона. Вылечились полтора миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей разных стран. По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Россия находится на втором месте в мире после США.