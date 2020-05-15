В Москве стартует массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Об этом накануне вечером объявил мэр Сергей Собянин. По его словам, каждые три дня примерно 70 тысяч москвичей, выбранных случайным образом, будут получать по электронной почте или с помощью смс приглашения на бесплатную сдачу анализов крови. Собянин пояснил, что так власти получат информацию о тех, кто переболел бессимптомно и у кого выработался иммунитет к коронавирусу. Мэр отметил, что на основе этих данных будут приниматься решения по сохранению или смягчению действующих ограничений. В Москве выявлено более 130 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией