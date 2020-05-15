Жительницу Воронежа обвинили в оправдании терроризма из-за записи во «ВКонтакте»

36-летняя Надежда Белова полтора года назад прокомментировала взрыв, который произошел в 2018 году в архангельском управлении ФСБ. Региональное управление СК утверждает, что Белова дала признательные показания. В то же время издание «7x7» пишет, что после ночи в изоляторе она на допросе подтвердила, что оставила комментарий, но заявила, что не оправдывала терроризм. По информации сайта «ОВД-инфо», Надежду Белову отпустили под подписку о невыезде.