Жительницу Воронежа обвинили в оправдании терроризма из-за записи во «ВКонтакте»

36-летняя Надежда Белова полтора года назад прокомментировала взрыв, который произошел в 2018 году в архангельском управлении ФСБ. Региональное управление СК утверждает, что Белова дала признательные показания. В то же время издание «7x7» пишет, что после ночи в изоляторе она на допросе подтвердила, что оставила комментарий, но заявила, что не оправдывала терроризм. По информации сайта «ОВД-инфо», Надежду Белову отпустили под подписку о невыезде.
2020-05-15T01:10:52+03:00
2020-05-15T01:10:52+03:00
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01:10, 15 мая 2020
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