В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики, по словам его дочери, бросили у подъезда

75-летний Евгений Печурин скончался в больнице, причина смерти пока неизвестна, сказал ТАСС юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который оказывает правовую помощь семье покойного. Его дочь утверждает, что Евгения Печурина, перенесшего два сердечных приступа, в начале апреля медики привезли из клиники домой из—за того, что у него нашли коронавирус, и оставили в подъезде. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что пациента доставили домой с соблюдением всех необходимых норм. Позже он был повторно госпитализирован.
2020-05-15T01:09:55+03:00
2020-05-15T01:09:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642937-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 15 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…