В Москве умер заразившийся коронавирусом пенсионер, которого медики, по словам его дочери, бросили у подъезда

75-летний Евгений Печурин скончался в больнице, причина смерти пока неизвестна, сказал ТАСС юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который оказывает правовую помощь семье покойного. Его дочь утверждает, что Евгения Печурина, перенесшего два сердечных приступа, в начале апреля медики привезли из клиники домой из—за того, что у него нашли коронавирус, и оставили в подъезде. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что пациента доставили домой с соблюдением всех необходимых норм. Позже он был повторно госпитализирован.