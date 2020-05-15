Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%

Это показатель за первый квартал по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным департамента здравоохранения, с января по апрель скончались в столице от всех причин почти 43 тысячи человек, что примерно на две тысячи больше, чем в прошлом году. Наибольшая разница по количеству смертей наблюдалась в апреле. В департаменте здравоохранения отметили, что больше половины всех смертей – от болезней системы кровообращения.

На днях издания New York Times и Financial Times сообщили, что официальная статистика смертности по коронавирусу в России не отражает реальной ситуации. Российский МИД потребовал от западных газет опубликовать опровержения.