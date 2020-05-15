СК проверяет завод-производителя аппаратов ИВЛ, из-за которых, предположительно, в двух больницах произошли пожары

Следственный комитет начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ, из-за которых, предположительно, в двух больницах произошли пожары.

Факт начала проверки на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге подтвердили в концерне КРЭТ, в него входит предприятие. От комментариев там воздержались. По данным издания Znak.com, следователей интересует документация на аппараты искусственной вентиляции легких. Медоборудование этих заводов использовалось в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где с разницей в три дня произошли пожары. Скончались шесть человек. Росздравнадзор назвал причиной этих возгораний неисправность в аппаратах и начал свою проверку их качества и безопасности. Приборы «Авента-М» используются в России повсеместно, но два дня назад их эксплуатацию в России приостановили. Эти аппараты также были поставлены в США в начале апреля. После пожаров в российских больницах американские штаты, в которых их планировалось использовать, вернули оборудование Агентству по чрезвычайным ситуациям США.

Как пишет портал 66.ru, по итогам проверки следователи могут возбудить дело по статье о производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности.