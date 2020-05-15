Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения на полгода из-за эпидемии коронавируса

Подготовленный ведомством законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке говорится, что необходимо направить бюджетные средства на реализацию мероприятий по устойчивому развитию экономики в период пандемии. Ранее такую возможность допустил министр Михаил Мурашко.