Сегодня истекает срок выплат надбавок за прошлый месяц медикам, которые работают с зараженными коронавирусом

Этот срок установил президент. Ранее он признал, что далеко не все получили деньги.

Врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, в апреле-июне дополнительно получат по 80 тысяч рублей в месяц. Средний медперсонал — 50 тысяч, младший вдвое меньше. Об этом ещё месяц с лишним назад объявил президент Путин. Тогда же глава страны потребовал, чтобы надбавки к апрельской зарплате медикам за работу с инфицированными выплатили до середины мая. Однако в начале этой недели президент признал: спецвыплаты получили меньше половины медработников. Путин также уточнил, что так называемые «коронавирусные надбавки» выплатили только в 56-ти регионах, хотя средства, заложенные на это в апреле, поступили во все субъекты страны. Российский руководитель потребовал до пятницы решить вопрос с надбавками для медиков и обещал лично это проверить в каждом регионе. Президент также попросил правительство, включая Минздрав, обеспечить координацию и постоянный мониторинг по теме выплат.

На днях около ста медиков больницы в Коммунарке, где лечат заражённых коронавирусом, написали письмо президенту Путину, в котором рассказали, что не получили обещанных надбавок. На это пожаловались младшие медсёстры, санитарки и технические работники больницы, пишет сайт Открытые медиа.