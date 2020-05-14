«Аэрофлот» обратился за компенсацией потерь из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель Росавиации. Речь идет о субсидиях из резервного фонда правительства. Собеседник агентства не назвала сумму, на которую претендует авиакомпания. По подсчетам агентства, группа «Аэрофлот» может получить почти 8 миллиардов рублей. А в целом российские авиакомпании могут рассчитывать на 23 миллиарда. Полученные средства перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи и оплату стоянки воздушных судов.