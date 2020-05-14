В Москве умер зараженный коронавирусом пенсионер, которого медики оставили в подъезде без сознания

Причина смерти пока неизвестна. Еще днем 75-летний Евгений Печурин находился в реанимации 15-ой больницы и дышал сам без подключения к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил «МБХ медиа» координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

В апреле Печурина госпитализировали с сердечным приступом сначала в одну больницу, а затем в другую, где он и заразился. Несмотря на это, медики решили отправить его домой. В итоге пенсионера без сознания нашли соседи. Полиция установила его личность и на скорой вновь отправила в медучреждение. Правозащитники просят Следственный комитет проверить действия врачей, причастных к выписке больного.