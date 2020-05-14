Столичные власти будут принимать решение о переходе ко второму этапу снятия ограничений в Москве через одну-две недели

Пока надо пожить в условиях действующих ограничений и посмотреть, как отразятся на ситуации с коронавирусом майские праздники и открытие строительных и промышленных производств. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В первую очередь, наверное, на следующей неделе будут открыты многофункциональные центры госуслуг «Мои документы». Собянин добавил, что сейчас нет обязательных предписаний носить маску и перчатки на улице. И напомнил, что их наличие обязательно при передвижении на общественном транспорте, такси и нахождении внутри любых предприятий торговли.
2020-05-14T23:04:25+03:00
2020-05-14T23:04:29+03:00
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23:04, 14 мая 2020
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