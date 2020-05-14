Сенатор США Ричард Берр покинул пост главы влиятельного комитета по разведке на время расследования об инсайдерской торговле. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл. Ранее сообщалось, что агенты ФБР изъяли мобильный телефон Берра.
Как стало известно, с середины февраля сенатор , получавший информацию о ситуации вокруг коронавируса, избавился от акций ряда компаний на сотни тысяч долларов. Минюст США, ФБР и госкомиссия по ценным бумагам приступили к расследованию этих сделок.
Сенатор США Берр покинул пост главы влиятельного комитета по разведке на время расследования об инсайдерской торговле
Сенатор США Ричард Берр покинул пост главы влиятельного комитета по разведке на время расследования об инсайдерской торговле. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл. Ранее сообщалось, что агенты ФБР изъяли мобильный телефон Берра.