В больнице Санкт-Петербурга скончался скульптор Роман Шустров, автор «Петербургского ангела» — знаменитой скульптуры в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Об этом написал в Фейсбуке депутат Заксобрания Борис Вишневский. Ранее СМИ сообщали о заболевании скульптора двусторонней пневмонией.