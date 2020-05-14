В больнице Санкт-Петербурга скончался скульптор Роман Шустров, автор «Петербургского ангела» — знаменитой скульптуры в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Об этом написал в Фейсбуке депутат Заксобрания Борис Вишневский. Ранее СМИ сообщали о заболевании скульптора двусторонней пневмонией.
2020-05-14T22:34:58+03:00
2020-05-14T22:40:48+03:00
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22:34, 14 мая 2020
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