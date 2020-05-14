Собянин: В Москве нет обязательных предписаний по ношению масок и перчаток на улице

В Москве нет обязательных предписаний по ношению масок и перчаток на улице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Их ношение в общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах, он назвал «компенсационной мерой» после увеличения количества работающих. Обязательный масочно-перчаточный режим действует в столице с 12 мая. За их отсутствие грозит штраф 4-5 тысяч рублей.