СК завел уголовные дела о фотографиях Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов в рамках акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет завел уголовные дела о фотографиях Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции «Бессмертный полк».

Руководитель Исполкома общероссийского общественного движения Бессмертный полк России Артем Хуторской сказал «Эху Москвы», что это произошло из-за того, что не все модераторы знали как выглядят нацистские преступники.

Следственный комитет разыскивает интернет-пользователей, разместивших в сети в рамках акции «Бессмертный полк» портреты лидеров нацистской Германии под видом советских воинов.