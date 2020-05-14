Решение о втором этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, будет принято в течение двух недель

Уже на следующей неделе в столице планируется открыть многофункциональные центры предоставления госуслуг «Мои документы», — сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, нужно посмотреть, как отразятся на заболеваемости майские праздники и открытие ряда производств.

Власти также намерены учитывать данные массового тестирования на антитела от коронавируса. Программа запускается с завтрашнего дня, — сообщил Сергей Собянин. По словам Собянина, это поможет дать более ясную картину количества заболевших. Оперативный штаб отметил, что тестирование будет добровольным, никаких санкций в отношении отказавшихся не предусмотрено.