Более трети российских компаний могут обанкротиться из-за эпидемии коронавируса

Аналитики отмечают, что пока ситуация не вышла из под контроля благодаря введенному властями мораторию, который будет действовать почти полгода.

Оказаться банкротами рискуют компании почти всех отраслей, но самая тяжелая ситуация у предприятий сферы торговли услуг. За ними идет легкая и пищевая промышленность. Такие выводы делают в Центре стратегических разработок по итогам мониторинга 250 компаний, проведенного в конце апреля. Исследование приводит газета «Ведомости». Почти все опрошенные предприниматели опасаются, что не смогут продержаться на плаву из-за банкротства их контрагентов. То есть можно будет наблюдать эффект домино, когда экономически связанные компании банкротятся по цепочке.

Основные факторы — падение спроса на товары и услуги, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка работы. Резкое падение потребительского спроса на фоне коронавируса ранее отмечали аналитики BCG и «Ромира». А руководители многих крупных компаниях публично заявляли, что их предприятия могут не пережить кризис. Пока рост числа банкротств, отмечают в Центре, сдерживает введенный властями мораторий, но после его отмены есть риск их волнообразного роста. Уже сейчас о том, чтобы инициировать эту процедуру, задумывается руководство каждой пятой компании.

Мораторий действует до 6 октября. В этот период контрагенты подпадающих под его действие компаний не могут обратиться в суд с требованием их обанкротить.