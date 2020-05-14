Reuters: Треть российских компаний могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

Треть российских компаний могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования Центра стратегических разработок. По его данным, больше всего риску банкротства подвержены компании сферы торговли и услуг. 80% предприятий ожидают, что риск обанкротиться есть и у их контрагентов.
2020-05-14T21:33:01+03:00
2020-05-14T21:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 14 мая 2020
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