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21:31, 14 мая 2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Случаев заражения уже более 4 миллионов 405 тысяч. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
На первом месте по обоим показателям находятся Соединенные Штаты. Россия по числу инфицированных на второй строчке, при этом по числу смертей только на 18-м. По официальным данным оперативного штаба, на сегодняшний день в нашей стране выявлено свыше 250 тысяч зараженных. Скончались более 2300 человек.



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