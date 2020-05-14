Магазинам разрешили не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты

Это прописано в рекомендациях, которые Минпромторг подготовил вместе с торговыми сетями, — рассказал зам.главы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, покупателю без медицинской маски и перчаток не должны отпускать товар, то есть, не обслуживать его на кассе. При этом надевать на посетителя средства защиты силой работники магазина тоже не могут. В случае несогласия посетителя исполнить требования, администрация магазина вправе вызвать представителей органов внутренних дел.

На данный момент почти во всех регионах России введен масочный режим. Нарушителям грозит штраф.