Профессор кафедры русского языка филфака МГУ Сергей Князев решил уволиться после обвинения в домогательствах

Он признал, что у него действительно были отношения со студентами, но они были добровольными. В своем Фейсбуке преподаватель утверждает, что никогда не пользовался служебным положением ни в каких целях и сожалеет, если его поступки принесли кому-то вред, а также принес пострадавшим извинения.

Ранее студенческий журнал «Доха» рассказал о домогательствах на филологическом факультете, к которым причастны девять преподавателей. Их имена, так же, как и имена пострадавших, не назывались.

Исполняющий обязанности декана филфака Андрей Липгарт сказал изданию «Открытые медиа», что доказательств обвинений нет. Тем временем студенты и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо, призвав руководство создать механизмы защиты от домогательств и специальные комиссии, которые будут принимать решения в сложных случаях.