ФСИН сообщила о применении силы и спецсредств к нескольким сотням заключенных во время бунта в ангарской колонии

Об этом «Эху Москвы» рассказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Все сотрудники ФСИН и Росгвардии, которые были причастны к избиениям, должны быть уволены и наказаны, добавил Владимир Осечкин. По его словам, прокуратура Иркутской области уже проводит соответствующую проверку.