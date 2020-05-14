ФСИН признала применение силы и спецсредств в отношении 415 заключенных во время бунта в Ангарской колонии

Подчеркивается, что огнестрельное оружие не применялось. Все заключенные были обследованы медработинками, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Так в ведомстве ответили на запрос основателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина. Он сам назвал подтвержденное количество пострадавших «антирекордом». По его мнению, заключенных «просто забивали», поэтому и не пускают к ним адвокатов.

Напомним, бунт произошел 9 апреля, когда заключенные, которых перевели в штрафной изолятор, вскрыли вены. Затем в колонии подожгли несколько построек. Беспорядки были подавлены спецназом. По официальным данным, один осужденный погиб.