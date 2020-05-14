В Москве зафиксировано увеличение смертности за апрель

Этот показатель вырос на 1800 человек по сравнению с прошлым годом и на 900 по сравнению с 2018-м. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, смертность от коронавируса в апреле составила 639 человек. Заммэра отметила, что Москва опубликовала эти данные сознательно и самостоятельно, чтобы их могли использовать все. По ее мнению, делать выводы о динамике смертности в месячном развитии рано.