В Москве зафиксировано увеличение смертности за апрель

Этот показатель вырос на 1800 человек по сравнению с прошлым годом и на 900 по сравнению с 2018-м. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, смертность от коронавируса в апреле составила 639 человек. Заммэра отметила, что Москва опубликовала эти данные сознательно и самостоятельно, чтобы их могли использовать все. По ее мнению, делать выводы о динамике смертности в месячном развитии рано.
2020-05-14T20:33:48+03:00
2020-05-14T20:33:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642863-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…