Данные скрининга москвичей на коронавирус станут основой для смягчения ограничительных мер в столице

Об этом сообщил в своем официальном блоге мэр Сергей Собянин. По его словам, в Москве с 15 мая начнется массовое тестирование на антитела к COVID-19. Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор будет проводиться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения и с учетом округа проживания. Приглашения будут рассылаться на электронную почту или с помощью sms. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке,

указанной в приглашении.