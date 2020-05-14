В Петербурге задержан заместитель гендиректора Ленэнерго Алексей Горячев

Завтра будут избирать меру пресечения, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Причину задержания он не уточнил. Официальным подтверждением информации Интерфакс не располагает.

Накануне в офисе компании Россетти Ленэнерго прошли следственные действия. В самой организации интерес силовиков объяснили необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабеля от подстанции Василеостровская до Крестовской.

Между тем, источник агентства уточнил, что правоохранители работают в рамках дела о хищениях при строительстве Газпром Арены. По версии следствия, при закупке кабеля было похищено порядка 70 миллионов рублей.