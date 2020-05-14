Тестирование на антитела к коронавирусу в Москве будет добровольным

Санкций за отказ участвовать в исследовании не предусмотрено. Об этом сообщил столичный оперативный штаб. Там не исключили, что человек может просто бояться или не хотеть проходить исследование, — передает РИА Новости.

Программа массового тестирования запускается с завтрашнего дня. Каждую неделю на сдачу крови будут приглашать примерно 70 тысяч человек, случайно отобранных с учетом возрастной структуры населения Москвы и округа проживания.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, приглашение будет приходить на электронную почту или по СМС.

По замыслу властей, массовое тестирование поможет организовать работу медучреждений и принимать решения по поводу введенных из-за коронавируса ограничений.