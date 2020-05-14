СК начал проверку на Уральском приборостроительном заводе, где были произведены загоревшиеся аппараты ИВЛ

Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, где были произведены загоревшиеся аппараты ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна КРЭТ, в который входит завод.

Как сообщало интернет-издание Znak.com со ссылкой на источники, следователей интересует документация на аппараты искусственной вентиляции легких. В региональном управлении СК отказались комментировать эту информацию.

Напомним, — 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, стали пять человек. В обоих случаях, по предварительным данным, возгорания произошли в аппаратах ИВЛ «Авента-М», которые производятся в Екатеринбурге.