Столичные власти называют «достоверными» данные о смертности от коронавируса

Они перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности, — утверждает заместитель мэра Анастасия Ракова. Ракова признала, что смертность за апрель действительно выросла — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1800 человек, по сравнению с 2018 на 900. При этом из-за коронавируса умерли более 600 человек.