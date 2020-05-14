Столичные власти называют «достоверными» данные о смертности от коронавируса

Они перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности, — утверждает заместитель мэра Анастасия Ракова. Ракова признала, что смертность за апрель действительно выросла — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1800 человек, по сравнению с 2018 на 900. При этом из-за коронавируса умерли более 600 человек.
2020-05-14T20:03:49+03:00
2020-05-14T20:14:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642833-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…