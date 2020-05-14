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20:03, 14 мая 2020

Столичные власти называют «достоверными» данные о смертности от коронавируса

Они перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности, — утверждает заместитель мэра Анастасия Ракова. Ракова признала, что смертность за апрель действительно выросла — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1800 человек, по сравнению с 2018 на 900. При этом из-за коронавируса умерли более 600 человек.



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