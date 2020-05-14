Уткин: Уход Семина с поста главного тренера «Локомотива» – неизбежное и правильное решение

Уход Юрия Семина с поста главного тренера ФК «Локомотив» – неизбежное и правильное решение. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спортивный журналист Василий Уткин.

«Локомотив нуждается в обновлении. В сущности, команда сейчас будет делаться заново. Это нормальный процесс для любого клуба. Вопрос не в заслугах Семина, которые делают его легендарным человеком в истории «Локомотива» и, наверное, всего российского футбола – они никуда не исчезнут и останутся в прошлом, – а в том, что другие задачи предстоит решать другому человеку», — сказал он.

В.Уткин заявил о неизбежности кризиса в команде в связи с заменой такого знакового тренера. По его словам, новый тренер «Локомотива» Марко Николич может не справиться с поставленными перед ним задачами. «Мне представляется, что замена Семина в «Локомотиве» запоздала. Воздать ему должное, безусловно, необходимо. Не исключено, что тренер Марко Николич, который придет на смену Семину, не добьется успеха, но это не означает, что замену делать было не нужно», — заключил журналист.

Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером клуба Юрием Семиным. На его место назначен 40-летний Марко Николич, который прежде тренировал сербские клубы «Рад», «Войводина» и «Партизан», а также словенскую «Олимпию» и венгерский «МОЛ Фехервар».