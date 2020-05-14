Церемония приведения к присяге нового израильского правительства перенесена с сегодняшнего вечера на воскресенье

Договоренность об этом достигнута между премьер-министром и лидером партии «Ликуд» Беньямином Нетаньяху и спикером Кнессета, главой партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем, — сообщает государственное радио «Кан»

Свою просьбу Нетаньяху мотивировал тем, что пока не смог найти посты для семи своих близких союзников, большинство из которых входили в его прежний кабинет.