Владимир Путин заявил о необходимости для России программы развития генетических технологий, сопоставимой по масштабу с атомным и космическим проектами 20 века. По его словам, речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.

Президент отметил, что главным технологическим партнером программы в рамках которой в России создаются три геномных центра мирового уровня, стала компания Роснефть.