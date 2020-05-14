В Москве отменили штрафы для водителей, которые допустили ошибку при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску.

Для этого есть все законные основания — за малозначительностью, — сообщается в официальном телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что никакой цели сбора штрафов нет. Сейчас количество автомобилей без пропусков не более 3%.