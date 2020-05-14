Москвичей начнут массово тестировать на коронавирус

Их будут выбирать случайным образом. 70 тысяч горожан уже получили соответствующие уведомления, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это позволит понимать, какое количество людей в городе переболело, и какой сформирован коллективный иммунитет. Исследование будет проводиться во всех округах, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе.
2020-05-14T19:32:16+03:00
2020-05-14T19:32:16+03:00
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19:32, 14 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…