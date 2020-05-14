Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин покинет свой пост

На его место назначен Марко Николич. Такое решение принял совет директоров клуба. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня, сообщает пресс-служба «Локомотива». Срок действия контракта Семина истекает 31 мая, продлевать его не будут. В настоящее время все футбольные соревнования в России приостановлены из-за коронавируса, возобновятся они не раньше середины июня. Таким образом, следующий официальный матч «Локомотив» проведет уже с новым тренером.

Под руководством Семина «Локомотив» трижды становился чемпионом России. Кроме того, клуб шесть раз выигрывал кубок России и три раза — суперкубок.

Новый тренер, 40-летний Николич, ранее тренировал сербские клубы «Рад», «Воеводина» и «Партизан», а также словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар».



Уход Юрия Семина – правильное и неизбежное решение, но гарантий, что новый тренер справится с задачей, пока нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал спортивный комментатор Василий Уткин. В истории спорта было достаточно примеров, когда за уходом сильного тренера следовал серьезный кризис для команды, добавил Василий Уткин.