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19:06, 14 мая 2020

РКН изучает материалы The New York Times и Financial Times о резком росте смертности в России во время коронавируса

Роскомнадзор изучает материалы The New York Times и Financial Times о резком росте смертности в России во время эпидемии коронавируса. Проверка проводится по статье об информации, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. На этой неделе издания писали, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной. Обе газеты ссылались, в числе прочего, на данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет для этого месяца.

Российский МИД потребовал от изданий опровергнуть публикации, а в Госдуме заявили, что будут просить принять меры к журналистам, «вплоть до лишения аккредитации в России». Представители The New York Times уже заявили, что «уверены в точности» своего материала.



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