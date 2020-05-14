Росавиация представила проект по постепенному снятию ограничений, введенных в авиаперевозках из-за коронавируса

Выход из этого режима, в соответствии с предложением ведомства, будет проходить в три этапа.

Первый этап предполагает, что пассажиры на протяжении всего полета будут находиться в масках и перчатках. Заходить в салон самолета в верхней одежде запретят – ее необходимо будет сложить в пакет, убрать его на полку и не трогать до прибытия на место. На входе у каждого пассажира будут измерять температуру. Рассадка с соблюдением дистанции: при расстановке кресел по 3 в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке по 2 кресла – людей рекомендуется сажать в шахматном порядке. Пассажирам также запретят вызывать бортпроводников кроме как в случае реальной необходимости, например, при угрозе жизни или безопасности полета. Нельзя будет и ходить по самолету, только в туалет. На протяжении всего полета должны быть пристегнуты ремни безопасности. Это ограничение, а также запрет на вызов бортпроводников снимут на втором этапе. На третьем снимут все ограничения. Но если на борту окажется человек с повышенной температурой, остальным пассажирам придется надеть маски и перчатки. Похожие рекомендации подготовлены и для аэропортов.

Россия приостановила международные перевозки в конце марта. Число внутренних рейсов также резко сократилось из-за ограничений, вводимых в регионах. При этом накануне сразу две авиакомпании сообщили о планах возобновить полеты с 1 июня.