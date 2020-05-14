Собянин вновь заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве больше официальных показателей

Мэр Москвы Сергей Собянин вновь заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве значительно больше официальных показателей. По его словам, говорить о том, что в столице всего 130 тысяч зараженных, неправильно. Он отметил, что это лишь число выявленных случаев.

Градоначальник пояснил, что новая программа массового тестирования москвичей на антитела к COVID-19 как раз и должна выявить максимальное число зараженных.

Бесплатная проверка москвичей начнется уже с завтрашнего дня. Приглашения сдать анализ еженедельно будут получать до 70 тысяч горожан. Исследование будет добровольным.