Российский нефтяной актив в Венесуэле записали на рязанский ЧОП

Собственником 80% «Национального нефтяного консорциума», через который «Роснефть» владела крупным нефтедобывающим активом, на этой неделе стало предприятие «РН-Охрана-Рязань». На это обратил внимание «Интерфакс». По данным агентства раньше ЧОП входил в состав «Роснефти», а в конце апреля перешел в собственность «Росзарубежнефти» — компании, которую Росимущество учредило в тот же день, когда было объявлено о покупке активов «Роснефти» в Венесуэле правительством России.
2020-05-14T18:33:24+03:00
2020-05-14T18:33:24+03:00
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18:33, 14 мая 2020
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