Российский нефтяной актив в Венесуэле записали на рязанский ЧОП

Собственником 80% «Национального нефтяного консорциума», через который «Роснефть» владела крупным нефтедобывающим активом, на этой неделе стало предприятие «РН-Охрана-Рязань». На это обратил внимание «Интерфакс». По данным агентства раньше ЧОП входил в состав «Роснефти», а в конце апреля перешел в собственность «Росзарубежнефти» — компании, которую Росимущество учредило в тот же день, когда было объявлено о покупке активов «Роснефти» в Венесуэле правительством России.