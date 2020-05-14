Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала единого госэкзамена

Возможны и более поздние сроки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи переносятся на более поздние даты из-за эпидемии коронавируса. Окончательное решение по дням будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.