Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала единого госэкзамена

Возможны и более поздние сроки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи переносятся на более поздние даты из-за эпидемии коронавируса. Окончательное решение по дням будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.
2020-05-14T18:33:06+03:00
2020-05-14T18:33:06+03:00
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18:33, 14 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…