Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений, введенных из-за COVID-19

Он предполагает три этапа, сообщает РИА Новости. В частности, пассажиров предлагается рассаживать с соблюдением дистанции, ограничить перемещения по салону, кроме посещения туалета. В течение всего полета придется носить маску и перчатки. Бортпроводника можно будет позвать только при острой необходимости.
2020-05-14T18:32:45+03:00
2020-05-14T18:32:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642783-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…