Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений, введенных из-за COVID-19

Он предполагает три этапа, сообщает РИА Новости. В частности, пассажиров предлагается рассаживать с соблюдением дистанции, ограничить перемещения по салону, кроме посещения туалета. В течение всего полета придется носить маску и перчатки. Бортпроводника можно будет позвать только при острой необходимости.